Condenan en Río Negro a ginecólogo por negarse a realizar un aborto legal

Leandro Rodríguez Lastra, un ginecólogo de la provincia de Río Negro que se negó a practicarle un aborto no punible a una joven de 19 años, fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y condenado a una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso, más el doble de este tiempo de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Esta decisión es apelable ante el Tribunal de Impugnación y no implica encarcelamiento. Fue condenado por obstruir un aborto no punible a una joven de 19 años víctima de violación en el hospital de Cipolletti.

El juez Alvaro Meynet consideró que Rodríguez Lastra "nunca tuvo la intención, siquiera, de contemplar y efectuar la práctica que le reclamaba" la mujer. "En todo momento mantuvo una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado. Queda de lado toda conducta negligente, es una omisión que consiste en la inobservancia de la ley", agregó. "Allí radica, a mi juicio, el dolo". Además Meynet señaló que el acusado no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia por lo que "puede inferirse que al menos a esa fecha no tenía una postura personal pública contraria a la práctica del aborto". El magistrado no encontró "debidamente fundada" la acusación de violencia obstétrica que reclamó la fiscalía.

Pero consideró un agravante que Rodríguez Lastra "en momento alguno le informó convenientemente" la supuesta imposibilidad de realizar la práctica. "Hay un claro indicio de mentira pues si bien el acusado dice que le informó a la paciente, esta lo niega rotundamente. En la audiencia de formulación de cargos dijo no recordar preguntarle concretamente si quería realizarse la práctica", reseñó el juez Meynet. "Quedó claro que ningún ciudadano puede colocar sus propias creencias por encima de las normas: las leyes están para cumplirse", resumió a su vez el fiscal Santiago Márquez Gauna, según cita el diario local Río Negro.

En abril de 2017, una joven de 19 años con un embarazo no deseado llegó a la guardia del hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, Río Negro, con fuertes dolores tras haber ingerido una droga abortiva. Allí se constató que llevaba 22 semanas y media de gestación, de acuerdo a lo que dijo al ingresar, con un embarazo producto de una violación intrafamiliar. Rodríguez Lastra la atendió y tras revisarla se negó a practicarle un aborto porque, argumentó, había riesgo para la madre y el feto en gestación. El embarazo siguió adelante en los dos meses que permaneció internada allí, el bebé nació y fue dado en adopción.