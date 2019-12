Durante la sesión por la Emergencia Económica el senador formoseño José Mayans, jefe del bloque justicialista, en dos oportunidades se dirigió a la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta la Nación Cristina Fernández, como “presidente”. La primera vez, ella se lo marcó amablemente. “Presidenta, Mayans”, le dijo.

“Pero la palabra presidente no tiene sexo”, quiso zafar el formoseño. “No, no, no. Eso lo dicen los machistas”, cerró Cristina Fernández de Kirchner.