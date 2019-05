La ex presidenta Cristina Kirchner pidió no asistir a la tercera audiencia del juicio oral por presunta corrupción en la Obra Pública durante su gobierno. Su abogado Carlos Beraldi informó al Tribunal Oral 2 que el próximo lunes, Cristina tendrá una reunión de su bloque en el Senado sobre derechos humanos y pliegos de jueces.

El viernes pasado, el tribunal la autorizó a no concurrir a las audiencias siempre y cuando acredite superposición con funciones de la labor parlamentaria.

El tribunal le impuso a su abogado la obligación de "acreditar debidamente el extremo referido, el deber de informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo".

Por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo son juzgados la ex presidenta, los detenidos Julio De Vido, Lázaro Báez, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kircher y el ex secretario de Obras Públicas José López, de un total de 13 acusados.