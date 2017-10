Cristina llegó a Tribunales para declarar por el atentado a la AMIA

La ex Presidente salió de su casa en Recoleta a las 9:40. No respondió preguntas de los periodistas que la esperaban. Se limitó a saludar a algunos militantes e ingresó al automóvil blanco en el que se trasladó durante la campaña electoral.

La ex mandataria insistirá con su postura acerca de una presunta persecución política y de esta manera seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros implicados en la causa, como el piquetero Luis D'Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.





"Hacemos responsable a Bonadio de ser el servidor de los intereses políticos de Macri. Actúa como una correa de transmisión de las obsesiones del Presidente contra la oposición y contra mi persona. Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política y degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo", había afirmado la exmandataria en conferencia de prensa.





La ex mandataria será la última en declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, quien además concentra varias causas contra la líder de Unidad Ciudadana, su familia y allegados por presuntos hechos de corrupción.