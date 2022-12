Cuestionan a la Selección Argentina y a la Fifa por un jugador imputado por abuso sexual

De acuerdo a información de la causa publicada en El Tiempo, la denuncia es por hechos ocurridos una noche de fines de 2020 en la que M. y otra amiga fueron invitadas por Ricardo Centurión a la casa de un barrio cerrado que alquilaba un tercer futbolista de Vélez (Martín Lucero). Era una fiesta en la que también había otros jugadores. M. denunció que, en un estado de semi inconsciencia por un supuesto consumo de drogas inducido, fue abusada por al menos dos personas (Almada, Brizuela y otra chica).

El único detenido es Delbene Acuña, quien se sumó más tarde al supuesto abuso pero que fue encarcelado en julio pasado tras haber permanecido prófugo durante siete meses.

Para Hermida Leyenda la causa tiene irregularidades, como que se dividió en Acuña por un lado, y Almada y Brizuela por otro. Al mismo tiempo alertó que hubo demoras en la entrega de los informes de las pruebas genéticas. Recién fueron notificados el jueves pasado en La Plata. Pero alertó que la redacción era confusa, por lo que contrató profesionales de manera particular para llevar adelante la prueba.

“La causa por Thiago Almada no está archivada. Hay uno preso y otro en el Mundial por el mismo abuso agravado”, expresó Hermida Leyenda en sus redes sociales. Y en medios nacionales expresó: "La FIFA miente, por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias".

Por su parte, la actriz Thelma Fardín dijo en sus redes sociales después del partido: "El corazón roto con que esta Selección que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal. Y nadie dice nada".