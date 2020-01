Diego Lagomarsino: "Si voy a juicio, salgo absuelto"

A cinco años de la muerte del Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, quien está procesado como "partícipe necesario" en la causa que investiga el homicidio del fiscal de la Amia, cuestionó la pericia de Gendarmería y ratificó su inocencia. "Si voy a juicio, estoy seguro de que salgo absuelto", aseguró el técnico informático.

Lagomarsino aseguró que, al ser señalado como cómplice de los autores del crimen de Nisman, "le cagaron la vida hace cinco años". "Hay mucha mentira que se generó en toda esta causa. Se dijo que yo era de los servicios, pero pasaron dos gobiernos y ninguno encontró una sola prueba", aseguró el perito especializado en tecnología.

Consultado sobre las pericias realizadas en el marco de la investigación, señaló que el trabajo de Policía Federal corroboró que "Nisman estaba parado frente al espejo". Además, sostuvo que los peritos de la querella, la defensa y Gendarmería certificaron que "no se cometieron irregularidades" cuando ingresaron las autoridades al baño.

No obstante, cuestionó el informe técnico de Gendarmería que concluyó que Nisman fue asesinado. "Ni siquiera coincide con el que hizo la querella en 2015", disparó Lagomarsino, y se preguntó: "Si no se sabe qué pasó, ¿por qué no los juntamos a todos y que ellos decidan? ¿Por qué hay tanto miedo de que a la junta de Gendarmería la verifiquen?”.

También puso en tela de juicio las pesquisas que se realizaron sobre su teléfono y el de Nisman. “Nosotros suponemos que en el teléfono de Alberto sí se borraron muchos mensajes", dijo Lagomarsino, y añadió: "El 30 de diciembre pedimos ir a juicio oral. En un país normal, estoy seguro de que salgo absuelto".

A continuación los principales conceptos de Lagomarsino:

“Soy alguien a quien le cagaron la vida hace cinco años. Desde entonces me investigan y me acusan por cosas ajenas a que le haya dado el arma al propio Alberto Nisman a pedido de él. Yo me hago cargo de eso, pero no fue parte de un plan”

“Hay mucha mentira que se generó en toda esta causa. Se dijo que yo era de los servicios, pero pasaron dos Gobiernos y ninguno encontró una sola prueba”

“Yo siempre trabajé en seguridad informática. A Nisman me lo presenta Moro Rodríguez, que después me entero de que era agente de la Policía Aeronáutica. Moro me lo presenta porque él tenía un problema en su computadora”

“Mi relación con Nisman no era de amistad. Él era un jefe mío, tenía mucho poder sobre mi. Era una relación ‘amo-esclavo’".

“Durante todo este tiempo se dijeron cosas que no son, como que se cometieron irregularidades. Sin embargo, peritos de la querella, de la defensa y de Gendarmería Nacional dicen que se cumplió con los protocolos al ingreso al baño”

“Si lo que hizo Gendarmería es tan científicamente correcto, tiene la propiedad de ser verificable. Antes de que se haga la junta de Gendarmería nosotros pedimos que participen los peritos que estuvieron adentro del baño. Pero no los invitaron, ni a ellos ni a mis peritos.

Nadie puede dudar de lo que era Raffo, que en 2015 usó las mismas fotos que en 2017 uso Gendarmería y en ningún momento determinó tabique fracturado, ni hígado golpeado ni el dedo pulgar dislocado”

“Lo que pasó con Nisman se sabe en los primeros 20 cuerpos del expediente. En los primeros seis meses de investigación está casi todo. No lo digo yo, lo dice Policía Federal. Dice que Nisman estaba parado frente al espejo. El informe de Gendarmería ni siquiera coincide con el que hizo la querella en 2015”