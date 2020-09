El ex mandatario Eduardo Duhalde consideró este jueves que el presidente Alberto Fernández "está groggy, `no contest´" y afirmó que el Gobierno "no entiende que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a tiempos normales o cuasinormales".

"Mi impresión es que el Presidente (Alberto Fernández) está groggy, está `no contest´, como estuvo (Fernando) De la Rúa en un tiempo, como estuvo (Eduardo) Duhalde cuando gobernó. La explicación más benigna es ésa", sostuvo el ex jefe de Estado, utilizando una metáfora del boxeo cuando un púgil no responde debido a los golpes del rival.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que en esta jornada condujo Nelson Castro en Radio Rivadavia, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires subrayó que "el poder es toma de decisiones" y lamentó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en los últimos días.

El ex presidente contó que Alberto Fernández le "encargó el tema de votar las leyes de transparencia o anticorrupción y propuso a (el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo) Béliz como contraparte del Gobierno".

Asimismo, el ex senador cuestionó la decisión de la Cámara alta de rechazar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli: "Si uno dispersa la energía tratando de arreglar diez temas a la vez, no termina arreglando ninguno. La crisis exige otro tipo de gobernanza, de decisiones. Pero no se entienden eso, y todos están instalados en el pasado, en una zona de confort y no se dan cuenta de que los eligen para ver si podemos trabajar hacia el futuro".