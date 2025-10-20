Uno Santa Fe | El País | Banco Central

El Banco Central argentino formalizó el swap de USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos

Lo anunció apenas abrieron los mercados, el Banco Central de la República Argentina, entidad que preside Santiago Bausili

20 de octubre 2025 · 10:50hs
El Banco Central de la República Argentina anunció la firma del swap con Estados Unidos 

El Banco Central de la República Argentina anunció la firma del swap con Estados Unidos 

La Argentina y Estados Unidos anunciaron la firma de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares para garantizar el pago de la deuda nacional: “El Banco Central de la República Argentina anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BancoCentral_AR/status/1980247896902779337&partner=&hide_thread=false

El parte oficial señala que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Añade que “el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

“Esta operación permitirá al Banco Central ampliar la política monetaria"

Según la información del gobierno argentino, “estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”.

banco central luis caputo devaluación economía.jpg
Fachada del Banco Central de la República Argentina.

Fachada del Banco Central de la República Argentina.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, concluyó el parte oficial.

La información difundida esta mañana no precisa datos esenciales como tramos, activaciones, plazos o intereses que conlleva este acuerdo de intercambio de monedas.

El principal objetivo es mostrarles a los inversores que Argentina contará con los fondos necesarios para pagar los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera que debe afrontar el país en los próximos meses.

Las conversaciones por el swap llevan varias semanas y la confirmación se conoce en un momento clave dado que faltan solo cinco ruedas para las elecciones del 26 de octubre y el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

La ratificación se conoció a media hora de que se inicien las operaciones financieras de este lunes.

Este tipo de respaldo busca que se produzca una fuerte baja del Riesgo País para que el gobierno pueda volver a los mercados de deuda. Es el cuarto intento en ese sentido, luego de dos acuerdos con el FMI y las intervenciones directas del Tesoro en el mercado de cambios.

La duda de los inversores pasa por el régimen cambiario que habrá luego de las elecciones, las cuales no se despejan con operaciones de este tipo.

Banco Central Estados Unidos dólares swap Argentina
Noticias relacionadas
Los bancarios lograron otro aumento salarial.

Bancarios lograron un aumento del 2,1% en septiembre y el salario inicial supera los $1,9 millones

el consumo masivo se desplomo 4,4% en septiembre, arrastrado por la caida de los supermercados

El consumo masivo se desplomó 4,4% en septiembre, arrastrado por la caída de los supermercados

milei dijo que, luego de los comicios, los ruidos en la economia van a desaparecer

Milei dijo que, luego de los comicios, los ruidos en la economía "van a desaparecer"

Javier Milei estuvo en Santiago del Estero y esta tarde va a Tucumán

Javier Milei encara el último tramo de la campaña visitando Santiago del Estero y Tucumán

Lo último

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Último Momento
Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Ovación
Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur

Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn

"No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn"

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos