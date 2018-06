El Banco Central subió la tasa al 47 por ciento y sólo renovó el 60 por ciento de las Lebac

El Banco Central elevó del 40 por ciento al 47 por ciento la tasa de interés de las Letras del Banco Central (Lebac) de corto plazo y aun así sólo pudo renovar el 60 por ciento del total de la deuda de 514.779 millones de pesos que vencía ayer. Aunque la autoridad monetaria dijo que la operación resultó mejor de lo que esperaba, lo cierto es que liberó miles de millones de pesos que podrían recalentar la demanda de dólares pasado el feriado de hoy. La divisa norteamericana cerró ayer en alza, a 28,46 pesos en la city porteña y la segunda subasta de dólares convocada por el organismo que conduce Luis Caputo fue declarada desierta.





En este marco de incertidumbre, el Ministerio de Hacienda se apresuró a señalar que utilizará $ 67.552 millones de lo producido en las colocaciones realizadas el lunes pasado para recomprar letras intransferibles en poder del Banco Central. Ese mecanismo, según anunció el gobierno cuando presentó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es el que se usará para que la autoridad monetaria recompre Lebac.





Las Lebac, un organismo creado como instrumento de regulación monetaria, fue convertido por el anterior presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en una herramienta de inversión especulativa, con la cual alimentó la bicicleta financiera ofreciendo tasa altísimas a inversores locales y externos. Así, en dos años y medio, esa deuda saltó a 1,2 billón de pesos. Cuando se cortó el chorro de la deuda externa, los fondos especulativos comenzaron a vender esos papeles y demandar dólares para fugarlos. Esa maniobra disparó la corrida cambiaria que el gobierno todavía no pudo controlar. Por eso, cada megavencimiento de Lebac es una pesadilla para el gobierno.





En su primer desafío de esta naturaleza, el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, convalidó una tasa récord. La tasa a 27 días convalidada por el organismo monetario fue casi tres puntos porcentuales mayor que el 44,5 por ciento registrado durante la rueda de ayer en el mercado secundario para un plazo similar.





El Banco Central, igualmente, se mostró "satisfecho" con el resultado de la licitación. Eligió celebrar que el stock de Lebac bajó un 17,5 por ciento, en 206.307 millones de pesos, y se ubicó por debajo del billón de pesos. Es más, desde la autoridad monetaria deslizaron que esperaban una renovación menor, del orden del 50 por ciento.





En la entidad aseguraron que estaban al tanto de que un alto porcentaje de tenedores no iba a renovar debido a que una parte importante participó en la subasta de dos bonos con vencimientos a un año y dos año de plazo en pesos y dólares que se concretó durante la víspera, en la que el gobierno tomó 4.000 millones de dólares. Entre los que no renovaron también hubo entes públicos.





El Banco Central precisó que las propuestas recibidas por las Lebac fueron por 313.875 millones de pesos, de los que se adjudicaron 308.473 millones. Las tasas de corte se ubicaron en 47 por ciento, 42,9 por ciento, 43 por ciento, 43 por ciento y 41,99 por ciento para los plazos de 27, 55, 90, 118 y 153 días, respectivamente. Del monto total adjudicado, el 78,5 por ciento se colocó a 27 días; el 14,5 por ciento a 55 días y el 5,5 por ciento a 90 días.





El Banco Central intentó así promover la salida de pesos de circulación para quitar presión a la inflación pero, al renovar sólo el 60 por ciento del total, el 40 por ciento restante podría presionar sobre el dólar, cuya demanda se mantuvo firme ayer.





La divisa cerró con una suba de cinco centavos, a $ 28,46 para la venta, y durante el mes subió 11,5 por ciento. En el sector de grandes operaciones, el billete verde escaló 18 centavos a $ 27,76.





Tal como sucedió el día anterior, el Banco Central efectuó una subasta de venta en contado de dólares, aunque en este caso fue "declarada desierta", indicó en un comunicado el organismo. El BCRA había puesto en marcha el lunes la primera subasta por u$s 400 millones, de los cuales se habían adjudicado unos u$s 175 millones. Operadores señalaron que el volumen negociado fue de u$s 513,323 millones.





Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en 48.100 millones de dólares, 185 millones de dólares menos respecto al día hábil anterior, de acuerdo a lo informado por la entidad.