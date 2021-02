El gobernador dio su "más sentido pésame" ante el fallecimiento de Menem

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fomarperotti%2Fstatus%2F1360991449467285509 Ante el fallecimiento del ex presidente de la Nación y actual senador nacional Carlos Saúl Menem, le envío mi más sentido pésame a sus familiares y allegados. — Omar Perotti (@omarperotti) February 14, 2021

Legisladores

Algunos legisladores también expresaron sus mensajes de duelo y sus opiniones en relación a la figura de Menem. El primero fue el diputado provincial Juan Cruz Cándido que escribió: "Ninguna muerte se celebra. Pero no puedo no decirlo. Menem murió impune y triunfante: la sociedad injusta, desigual y egoísta que moldeó en su gobierno sigue orgullosa de su “liberalismo”, una máquina de exclusión que no paró de funcionar".

Carlos del Frade por su parte hizo un extenso descargo en sus redes sociales en donde recordó "el desguace del estado a favor de los grupos concentrados nacionales y multinacionales sigue pesando en la vida cotidiana de las grandes mayorías".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdelfradecarlos%2Fstatus%2F1360967328146538503 La muerte de Menem coincide con la fecha del nacimiento de Raúl Scalabrini Ortiz. Cuando todavía usaba grandes patillas y melena selvática, al decir de Sarmiento cuando describía a Facundo, el riojano vino a Rosario y citaba al autor de "El hombre que está solo y espera". Cuando — Carlos del Frade (@delfradecarlos) February 14, 2021

Desde la bancada del PJ, Luis Rubeo escribió en la misma línea que Perotti: "Falleció el ex presidente de la Nación Carlos Saul Menem, mis condolencias para sus familiares y allegados".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLuis_Rubeo%2Fstatus%2F1360971367764615168 Falleció el ex presidente de la Nación Carlos Saul Menem, mis condolencias para sus familiares y allegados. — Luis Rubeo (@Luis_Rubeo) February 14, 2021

Marcelo González, del Frente Progresista, fue más duro: "Me marcó familiarmente por la entrega del ferrocarril, enfermo mi ciudad y a mi padre que como muchos se desplomaron y enfermaron. Nunca me alegra la muerte de nadie, pero tampoco queda en mi algo positivo de el, condolencias a su flia, que Dios lo perdone".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmogonzalez67%2Fstatus%2F1360978853884284930 Me marcó familiarmente por LA ENTREGA DEL FERROCARRIL, enfermo mi ciudad y a mi padre que como muchos se desplomaron y enfermaron

Nunca me alegra la muerte de nadie, pero tampoco queda en mi algo positivo de el, condolencias a su flia, que Dios lo perdone https://t.co/AhzUyWrxFo — Marcelo Gonzalez (@mogonzalez67) February 14, 2021

Por último, la diputada Cesira Arcando, expresó: "Lamento profundamente el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem . Mis condolencias a Zulemita Menem, sus familiares, amigos y compañeros".