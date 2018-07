El hijo músico de Gabriela Michetti se pronunció a favor del aborto

Marcando claras diferencias con el pensamiento de su mamá, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el músico Lautaro Cura se pronunció abiertamente a favor, aunque de manera escueta, de la ley de despenalización del aborto, que se debate por estos días en el Senado y que se tratará el próximo 8 de agosto.





En una entrevista que concedió a Radio a la Calle, mientras presentaba Chango, su nuevo álbum discográfico, Cura comenzó a referenciar a su obra empleando el término "bebito".





"Chango es eso, es un bebito que está como viendo al mundo con nuevos ojos, que agarró y se fue a un campo y grabó canciones de una manera tradicional, y después las transformó con delay de cinta y máquina de ritmo. Y se escuchan las canciones. El bebito llorando, feliz de la vida y con miedo, pero con algo hermoso, boludo. Es eso", dijo entusiasmado el músico, quien está en pareja con Rosario Ortega, una de las hijas de Palito.





Trascartón el periodista del programa Toco y me Voy trasladó la imagen del "bebito" al tema sobre el debate por la despenalización del aborto, que tiene en la vicepresidenta Gabriela Michetti a una de sus más acérrimas opositoras. Allí, el músico respondió: "Ehhh, me parece que... ehhh, justo... mirá cómo se puso el tema, viste (risas). Eh, no. Apoyo, estoy a favor del proyecto de ley. Y me parece que el resto de la opinión se la guardo al espacio de lo privado".