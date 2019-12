El ministro de Economía ratificó que habrá medidas para recuperar salarios y jubilaciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que el Gobierno dispondrá medidas de recuperación de salarios y asignaciones jubilatorias en los próximos días, parte de las cuales serán incluidas en el proyecto de Ley de solidaridad y reactivación productiva. Habló del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda con los acreedores.

“Lo que se ha hecho durante el gobierno del ex presidente (Mauricio) Macri con las asignaciones de jubilados y jubiladas es inaceptable y es muy grave; en el único año en que la economía creció se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento” con los integrantes del sector pasivo, afirmó en rueda de prensa.

Por otra parte, aseveró hoy que “no tiene sentido recibir más desembolsos del FMI a efectos de servir la deuda” en el actual contexto macroeconómico, aunque admitió que el dinero sería bienvenido si ese dinero se pudiera utilizar para “realizar inversiones públicas para aumentar la capacidad productiva y del sector transable”.

En tal sentido, dijo que el gobierno va a tener “una posición de no confrontación” y buscará “resolver la situación de virtual default” en que quedó el país. “Estamos en instancia de inicio de diálogo y consulta con acreedores privados”, apuntó.

Las frases más destacadas:

- La política monetaria es parte de un programa macroeconómico integral y está coordinada. En cuanto a la cuestión cambiaria, en una situación de extrema ansiedad el gobierno de Mauricio Macri decidió instalar el cepo para lidiar con una crisis muy profunda. Eso está allí y lo hemos recibido. Para que la economía argentina se pueda sacar eso de encima, se tiene que tranquilizar. Este no es el momento de eso. En cuanto a medidas de desdoblamiento, seguiremos igual. Evaluaremos el régimen cambiario en función de la evolución de la economía.

- El FMI reconoció el fracaso del plan anterior. Y también reconoció la grave situación económica de la Argentina. Esperamos un diálogo abierto, pero hay que tomar decisiones y las tenemos que tomar nosotros. Este programa es nuestro, lo diseñamos nosotros. Vamos a buscar cómo adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macro de este programa.

-No hay forma de que Argentina llegue a un ajuste previsto en el programa del FMI. No es el año de una contracción fiscal pero entendemos que no contamos con el financiamiento para que haya una expansión del déficit fiscal primario. Si el FMI tuviese otra visión institucional y estuviese dispuesto a prestarle a argentina para que Argentina pueda invertir para aumentar la capacidad el sector transable para el crecimiento sostenible sería otra historia y sería bienvenido ese dinero.

- Venimos a resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil navegando por un fino corredor.

- Preparamos un programa macro para frenar la caída dada las restricciones que enfrentamos. Lo que ocurrió en los últimos años llevó a la Argentina a lo que vive hoy.

- Lo que se ha hecho es una puesta irresponsable. Pensar que iban a llegar inversiones y se podía endeudar y exponer a la Argentina a eso me parece irresponsable. Venimos a hacer las cosas con responsabilidad y sin creer en dogmas

- Tenemos un problema de desequilibrio externo. Argentina se endeudó en moneda extranjera. Pero no usó esos dólares en tener mayor capacidad productiva. Es un problema que reconoce todo el mundo. Lo reconoce el mercado y los acreedores. Lo reconoce también el FMI.

- Hay una situación de desequilibrio fiscal. La carga de intereses hace que el déficit fiscal sea muy grande y no se han resuelto los problemas que se anunciaron que se iban a resolver. Si Argentina quisiese enfrentar esa carga de intereses tendría que hacer un ajuste brutal que profundizaría esa crisis.