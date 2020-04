El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo hoy que el balance después de un mes de cuarentena"es bueno" y que "hemos tenido menos casos esta última semana que la semana anterior", al tiempo que comparó la situación de nuestro país con otros países parecidos, aludiendo que "estamos mucho mejor".

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza, junto a su par de Transporte, Mario Meoni y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani tras recibir el segundo vuelo de la compañía que trajo insumos médicos desde China, Ginés afirmó que ahora "estamos en una segunda fase de habilitación regulada y contamos con los recursos suficientes para enfrentar la situación".

"Estamos ampliando la capacidad de nuestros recursos institucionales, tenemos una capacidad ociosa del 30 por ciento en clínicas y un 50 por ciento en terapia intensiva y esto ha sido posible porque con la cuarentena hemos administrado mejor los casos", explicó.

En cuanto a la posibilidad de una normalización progresiva de las actividades, señaló que "no se puede generalizar, somos muchos países en un solo país. Hay geografías diferentes en cada provincia, realidades distintas y eso es algo que hay que analizar y evaluar antes de dar cada paso".

"Hemos logrado un capital enorme al frenar el avance como lo hemos hecho, y eso hay que mantenerlo. Y en ese sentido quiero agradecer el esfuerzo solidario de todo el personal de salud", apuntó.

Dijo que están "intensificando la capacitación" del personal, porque admitió que "hubo una falta de procedimientos adecuados entre el personal de la salud, lo que derivó en contagios por transmisión directa, entre ellos mismos".

No obstante, remarcó que "la oferta con la que contamos, tiene que ser suficiente, yo espero que no necesitemos más de lo que tenemos y estamos procurando, si mantenemos las condiciones actuales, porque si no regulamos la demanda, entraremos en un punto crítico".

Insistió en que "estamos con un funcionamiento coordinado y en red para incentivar que debemos ser más cuidadosos, estimular la conciencia de los cuidados y proveernos de todos los insumos necesarios. Ojalá no nos falten".

Finalmente se mostró preocupado porque "hemos tenido casos de falsos tests negativos, lo que es terrible y también, aunque en menor medida, tests positivos falsos" y manifestó que "es algo sobre lo que hay que trabajar".