El peronismo sindical reclama su lugar en las listas para 2019

En diálogo con UNO Santa Fe, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, llamó a reconstruir las 62 Organizaciones Peronistas y ocupar el espacio que las mismas recuperaron luego de la intervención del partido en la sede del PJ en Buenos Aires.





LEER MÁS: Sindicalistas santafesinos reiteraron su rechazo a los proyectos de reforma laboral

"Ya reestructuramos algunas regionales como la de Córdoba, que estaba desorientada. Haremos lo propio en todo el país: respetando las 20 verdades, defendiendo el modelo sindical y rechazando todas las medidas que pretendan recortar los derechos laborales", explicó.

En esa línea, resaltó que en vistas a las elecciones de 2019, las organizaciones sindicales peronistas van a trabajar para que se cumpla el cupo de 33% de representación sindical en todas las listas, e invitó a otras organizaciones de trabajadores a sumarse a este proceso.

Peretta fue consultado también por este medio sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno y que tiene en alerta a los trabajadores, y en ese sentido fue claro: "No estamos de acuerdo porque perjudica al trabajador".

Dedicó además un párrafo al rol que ha ocupado hasta el momento el Ministerio de Trabajo y dijo que "incumple sus deberes, no firma expedientes, no homologa salarios ni convenios, no certifica autoridades y reivindica el monotributo como trabajo registrado siendo que es un claro fraude laboral". A su vez, cuestionó las cifras que difunde el organismo respecto del trabajo registrado en el que se cuentan como empleados formales a los monotributistas.

En otro orden de cosas, se mostró contrario a "una reforma que pode indemnizaciones", y que haga cumplir funciones a los trabajadores de manera encubierta bajo el formato de "capacitación", como así también "que se amnistíe a empleadores evasores con la excusa de que nos blanquearán cuando sabemos que eso no ocurrirá".

"Si cambia la forma de calcular la indemnización, no contemplando el bono de fin de año, los viáticos, y otros beneficios que conforman el sueldo, se le están quitando derechos a los trabajadores", graficó.

Por último, reconoció que las cifras de trabajo no registrado en el país son alarmantes, pero dudó que las leyes que plantea el gobierno logren el efecto deseado para modificar la realidad del 30% de los trabajadores que no tiene las ventajas de un empleo formal. Por este motivo llamó a "combatir" estos números "pero no con una política que perjudique a los trabajadores".

"El brazo político del movimiento obrero cobra vida y bajo la conducción de Horacio Valdez obtendremos el ansiado 33% de representación sindical en las presidenciales del año próximo", finalizó.