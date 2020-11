El Presidente anunció que "en diciembre habrá un aumento de las jubilaciones"

“Cuando una mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó.

alberto.jpg El presidente lo anunció a través de su cuenta de Twitter

Al ser consultado sobre si va a haber un aumento para todas las jubilaciones y un bono a fin de año para los haberes mínimos, aclaró que “en diciembre hay un aumento previsto para todos los jubilados”, por lo que “el aumento es seguro” y “vamos a ver cómo hacemos con el resto”.

Sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el Ejecutivo y que se comenzará a debatir en el Congreso, el primer mandatario dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner.

“En cambio, la ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes”, criticó.

“Con esta ley de movilidad volveremos a tener una ley efectiva para los jubilados”, remarcó.

En esa línea, añadió: “Yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no recaudás, no podemos pagar”.

“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en 5 puntos”, precisó.

Fernández reiteró: “Esto no está hecho para perjudicar a los jubilados porque lo que más quiero es que los jubilados reconstruyan sus ingresos reales”.

Con respecto a una posible ley de jubilación anticipada o una moratoria jubilatoria, consideró: “Eso no lo hemos estudiado, pero no lo descarto que en algún momento debamos estudiarlo”.