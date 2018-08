El senador santafesino Omar Perotti se abstuvo de votar

El senador santafesino del PJ Omar Perotti se abstuvo de votar y lo fundamentó en que "el proyecto de diputados no es una opción para mí y el rechazo por el rechazo tampoco", explicó al participar de la sesión en la Cámara alta.





"Si no hubiera derechos postergados, no habría las movilizaciones de tantas mujeres como se vienen protagonizando", comenzó explicando el senador nacional peronista en su alocución.





Y enseguida agregó: "Desde lo personal el aborto no es una decisión. Pero es innegable la realidad de los abortos clandestinos y sus consecuencias para las mujeres. Por eso estoy convencido que tenemos que avanzar hacia la despenalización y garantizar que las mujeres que enfrentan esa difícil situación encuentren un estado que no mire para otro lado. Un Estado que asuma desde la salud pública y la educación la responsabilidad que tiene".

"Hemos escuchado los fundamentos del sí y del no. Ha habido esfuerzos para tratar de modificar la media sanción que vino de Diputados, pero no se consiguió pese a que muchos nos huibiera gustado ser parte".





"La media sanción que estamos tratando hoy es la que tenemos que votar y no esa no es una opción para mí. Así como tampoco es una opción para mí el no por el no".

"Todos sabemos cuál es el resultado, esto es lo que me ha llevado a presentar un proyecto para el minuto después de la votación. Proyecto que pedí se tenga en reserva para el minuto después que se termine la votación".

"He presentado este proyecto que toma muchas de las cosas conversadas con ustedes. Ninguno quiere a la mujer presa y este proyecto lo garantiza. Todos quieren educación sexual y planes de salud reproductiva y este proyecto lo incluye".