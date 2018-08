El senador Urtubey dijo que hay casos "en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer"

El senador salteño por el PJ, Rodolfo Urtubey, generó una gran polémica y rechazo en las redes sociales con su intervención en contra de la ley de despenalización del aborto , este miércoles en el Senado





"En el caso del peligro a la vida, está clara su formulación (de la ley). En el caso de la inviabilidad de la vida después del nacimiento, está clara la formulación. La violación también está clara su formulación, pero habría que ver", dijo.





Y luego argumentó: "Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción".





A partir de ese momento se produjeron innumerables mensajes de rechazo en las redes sociales como los que se detallan aquí:





Embed Senador Urtubey: “En algunos casos la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer, como en los casos de abuso intrafamiliar donde no hay violencia”.



Ya ni para putear da. Dan vergüenza ajena. — Juan Amorín (@juan_amorin) 8 de agosto de 2018



Embed Mientras la plaza se viene abajo de “Aborto legal en el hospital” el senador Urtubey dijo que no siempre la violación tiene componente de violencia. Este ya no es siquiera senador Percha, este es senador perverso. Qué peligro. pic.twitter.com/o4RJBjLFiD — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) 8 de agosto de 2018



Embed Urtubey está tan acostumbrado a las niñas violadas y embarazadas en su provincia que dice que la violación intrafamiliar no es violencia.



Salta la linda. — Janita (@elmapadelcolo) 8 de agosto de 2018



Embed Necesito que alguien me explique como el abuso sexual puede ser considerado no violento. Aun no puedo creer lo que dijo Urtubey! — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de agosto de 2018



Embed No permitamos que Rodolfo Urtubey se olvide el caso de la nena violada de 14 DE SU PROVINCIA que fue obligada a gestar cuando podía acceder al aborto no punible. — lula (@lulahrs) 8 de agosto de 2018