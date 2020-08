"En un mundo justo las niñas no son madres", la campaña nacional sobre infancias

En el marco del día de las infancias que se celebrará este domingo, Socorristas en Red lanzó la campaña nacional "En un mundo justo las niñas no son madres". A través de un comunicado cuestionan: "¿Cuál es la promesa de destino para niñas y adolescentes en un país donde cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar?"

"El dato revelado por UNICEF expone la vulneración de derechos de las niñas y la necesidad de cuidar esas infancias. Las niñas que cursan embarazos forzados sufren dilaciones del Estado, exposiciones mediáticas y riesgos obstétricos cuando tienen derecho a estar jugando y riendo. «En un mundo justo las niñas no son madres» está compuesta por una serie de contenidos visuales y audiovisuales con el foco en el derecho de niñas y adolescentes a ser cuidadas y protegidas. Los materiales fueron producidos por la Cooperativa de Trabajo Coomuniccar Ltda. y Socorristas en Red", expresaron.

Según informaron a este medio, la campaña es impulsada por la Socorristas en Red, son organizaciones feministas que acompañan abortos cuidados, y está fundada en la convicción de que las niñas que cursan embarazos puedan elegir ser niñas y vivir como tales. "Durante 2018 las organizaciones que componen la red acompañaron a un total de 90 niñas menores de 14 años y 1.069 adolescentes de entre 15 y 19, las cuales pudieron apoderarse de su derecho a ser niñas y no madres, acompañadas desde el acuerpamiento socorrista y familiares del entorno afectivo", informaron.

"«En un mundo justo las niñas no son madres» se presenta en un contexto de recambio político en la Argentina, luego de que en 2018 el Senado de la Nación no acompañara la sanción de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. «Es urgente que se promulgue la ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa ley contribuirá -entre otras cosas- a frenar la violencia contra niñas obligadas a parir, a que pongan todos los esfuerzos en que niñas y adolescentes sean cuidadas”, manifiestan las propulsoras de la campaña, “esperemos que el nuevo gobierno demuestre que al Estado y, en especial al Poder legislativo, le interesa cuidar a las niñas y a la adolescentes. Cuidarlas es contribuir a evitar que sean madres antes que niñas”, agregan.

Algunas cifras

Al mismo tiempo, desde la organización brindaron datos sobre la problemática: "Cada año en todo el mundo, quedan embarazadas 16 millones de niñas entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas de menos de 15 años. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, nacen aproximadamente 14 millones de niñes de madres adolescentes (15 a 19 años) de los cuales casi 2 millones ocurren en América Latina y el Caribe, lo que representa el 13% de todos los nacimientos. De acuerdo a las mismas estimaciones, dos de cada tres de esos nacimientos ocurren en los países del Cono Sur. Todos estos datos se desprenden del informe “Embarazo en la adolescencia en Argentina” de Amnistía Internacional".

"En la Argentina, cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. El 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar, según el estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y menores de 15 años elaborado por Unicef Argentina", indicaron.

Y aportaron: "Según datos oficiales hay 700.000 nacimientos por año, de los cuales más de 3000 son de niñas menores de 15 años. Sólo en 2017, 2493 niñas se convirtieron en madres, 506 tenían entre 10 y 13 años, mientras que en 1987, apenas 14. En 2015, se registraron 45.968 egresos hospitalarios por causas relacionadas con abortos, de los cuales 414 fueron en niñas entre 10 y 14 años, según últimos datos disponibles del Ministerio de Salud".

"El acompañamiento a niñas y adolescentes en sus procesos de abortos ha significado una alta preocupación desde la conformación de Socorristas en Red. Según su informe, han acompañado en el año 2018 a un total de 90 niñas menores de 14 años y 1.069 adolescentes de entre 15 y 19, lo cual constituye el 13,7% del total de los acompañamientos realizados en el último año sistematizado. De las niñas menores de 14 años acompañadas por socorristas, 47 estaban por fuera del sistema educativo y 37 tenían un trabajo remunerado", opinaron", apuntaron.

Y expresaron: "¡Las niñeces merecen vivir ese mundo justo! Y lo decimos con Carteles en la vía Pública. ¡Las niñeces merecen vivir ese mundo justo! Y lo decimos con Carteles en la vía Pública. En un mundo justo los estados y sus gobiernos garantizan todos los derechos de la niñez, los escritos y los que están escribiendo con desenfado y provocación las niñeces en su cotidianeidad. ¡Las niñeces merecen vivir ese mundo justo! Y lo decimos con Carteles en la vía Pública. Las queremos #VivasYJugando".

En esta línea opinaron: "Deseamos un mundo, o muchos mundos, donde las infancias puedan ser pensadas en su pluralidad, en sus diferencias y singularidades. Reconocer a las infancias desde las múltiples vidas que construyen ese tiempo tan particular. Elogiarlas. Abrigarlas. Escucharlas. Albergar y expandir sus deseos. Pensar y sentir las infancias en su fragilidad requiere de tiempo hondo disponible, de cuidados y ternura. El tiempo de la infancia es tiempo presente. Es un aquí y un ahora. Y es en este tiempo que hay niñeces que cuidar para que no pierdan su infancia. Cuidar este tiempo de vida, estas vidas, estos mundos posibles".

"En un mundo justo las niñas no son madres es también una apuesta de profunda responsabilidad social desde la certeza de estar a(r)mando mundo feminista. Las queremos vivas de risa, vivas jugando. Las queremos niñas, no madres. Necesitamos extender y dar alojo a los tiempos de la infancia. En un mundo justo, se cuida a las niñas de la tortura del abuso y las violaciones. Por eso mismo, en un mundo justo, las niñas no son madres. En un mundo justo los estados y sus gobiernos garantizan todos los derechos de la niñez, los escritos y los que están escribiendo con desenfado y provocación las niñeces en su cotidianeidad. ¡Las niñeces merecen vivir ese mundo justo!", concluyeron.