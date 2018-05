Esmeralda Mitre contó qué pasó con el extitular de la Daia 

La acusación de abuso y extorsión que le hizo la actriz Esmeralda Mitre le costó la presidencia de la Daia a Ariel Cohen Sabban. Hasta hoy no se conocían los detalles del episodio, pero la joven rompió el silencio, relató el incidente que vivió en su casa y reveló: "Me tocó un pecho y me quiso dar un beso en la boca".

La intéprete protagonizó una fuerte polémica cuando en una entrevista puso en duda el número de desapaarecidos en la Argentina y también el de las víctimas del Holocausto. "Dijeron que eran seis millones, pero quizá no eran tantos", disparó, y al día siguiente, pidió perdón públicamente y aclaró que no era su intención "injuriar a la comunidad judía".





Después del escándalo, Mitre acudió a una reunión convocada por la Daia. "Fui con otras nueve personas. Me puse a llorar desde el principio pero nadie me consolaba, sólo me miraban", contó la actriz hoy en declaraciones a radio Mitre, y confesó: "Estaba en una situación de vulnerabilidad como nuca estuve",

Contó además que estaba tan nerviosa que, al levantarse del sillón en el que estaba, tropezó, se cayó y se golpeó la cabeza contra la pared. "Me quedó la cara morada por una semana", reveló, antes de relatar que la la llevaron a una sala de reuniones y ahí el presidente le dio una palmada y le dijo que se quedara tranquila. "Te voy a convertir en heroína", le dijo.





Cohen Sabban le propuso que se juntaran a tomar un café. "Le dije que sí, claramente, confiando en que una autoridad semejante no va a hacer lo que me hizo", aseguró la exmujer de Darío Lopérfido y relató que después el por entonces presidente de la Daia le pidió que la reunión sea en su casa para tener privacidad.

"Lo recibo al otro día a las 14.30. Nos sentamos en sillones enfrentados con una mesa ratona en el medio. Me dijo que por favor me siente al lado: 'Vení, te quiero salvar, te quiero ayudar, te puedo abrazar, abrazame, abrazame fuerte'", contó Mitre que le dijo Cohen Sabban, quien por esa actitud fue destituido de la presidencia de la Daia.

"Me abrazaba cada vez más y en un momento me corro y él me vuelve a decir que me va a convertir en heroína"

"Yo no podía entender. Me abrazaba cada vez más y en un momento me corro y él me vuelve a decir que me va a convertir en heroína", aseguró Mitre, quien afirmó que el presidente de la Daia la comenzó a abrazar de nuevo. "Ahí me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca", agregó la joven, quien de inmediato le pidió que se retirara de su casa.

La actriz dijo que Cohen Sabban se puso violento, que le acariciaba el moretón y le decía: "Yo no te voy a garchar, quedate tranquila, no te voy a garchar". Además admitió que en un primer momento no supo bien cómo actuar: no sabía se debía hablar sobre lo sucedido o quedarse callada, razón por la cual el hecho se conoce semanas después de ocurrido.