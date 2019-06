Camila Serra es una modelo de 22 años que denunció públicamente haber vivido un calvario al lado de su expareja, un joven empresario que la ahorcó 20 veces y la amenazó con un arma. Todo quedó registrado en una serie de audios y fotos que muestran la violencia a la que era sometida.

A través de una denuncia que quedó en manos de la Fiscalía N° 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Andrea Scanga junto a Mariana Barbitta, y de distintos relatos que compartió en redes sociales, Camila contó que el último sábado Esteban Mallorca Tebaldi intentó ahorcarla reiteradas veces.

"Seguramente si ayer yo no recibía esos golpes, seguramente si yo ayer me quedaba sin aire en una de las 20 veces que me ahorcó, de morirme antes de poder escapar, seguramente esta historia y el chisme hubiera sido otro", escribió en Instagram, donde compartió una foto en la que se ve su rostro golpeado.

"Me decía puta, gato, villera. Llegó a decirme que no valgo nada. Logré separarme y cuando me repuse de la situación, volvió a buscarme por cielo y tierra para arreglarnos. Este sábado pude escapar de sus golpes, intentó matarme otra vez".

Esta violencia también se refleja en una serie de audios de una presunta pelea entre ellos, en la que mientras la joven llora y suplica que frenara con la violencia, el exnovio la amenaza y agrede sistemáticamente: "¿Sabés cuál es mi único objetivo? Arruinarte la vida", fue una de las tantas amenazas que se escuchan en el audio.