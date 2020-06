Ginés González García: "Yo también estoy cansado de la cuarentena"

“En la provincia de Entre Ríos, por lo que veo, por lo que me informa el Gobernador, y los resultados, la población entrerriana ha entendido que hay una parte de responsabilidad individual y lo han hecho muy bien. Lo que puedo decir es elogioso. Ustedes tienen circunstancias distintas a las que tenemos en Amba”, indicó este mediodía el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García en Paraná.

Ginés González se manifestó satisfecho con la situación epidemiológica de la provincia y la organización de los equipos de salud de COES. "Entre Ríos ha ganado 35% en camas, 30% en recursos críticos", expresó.

El informe provincial en relación al coronavirus Covid-19 lo dio este martes el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien hoy recibió al ministro de Salud. Estuvo presente además la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

"Estamos en un momento importante. Hemos transitado esta pandemia mundial y Argentina es un ejemplo. La situación hoy es diferente y Entre Ríos es uno de los lugares que está mejor desde el punto de vista epidemiológico. Están pasando episodios donde gente va a lugares donde hay circulación comunitaria del virus, viene y no cumple con los cuidados", expresó.

“Hay una etapa que estamos transitando que no podemos aflojar en el cuidado en la que no podemos perder lo que hemos ganado”

"La provincia de Entre Ríos ha ganado en la extraordinaria expansión de los servicios de salud. Tienen un 35% más de camas disponibles y un 33% de recursos críticos. Tienen una organización espectacular el COES es un ejemplo para el país y eso es un patrimonio de los entrerrianos", elogió.

"El tiempo que le hemos ganado a la epidemia significó un tiempo de preparación y organización y estructura", acotó.

En otro tramo de su exposición Ginés adelantó: "Vamos a reforzar puntos que quedarían para la provincia como vehículos y respiradores"

"Estoy muy contento del trabajo desarrollado y de cómo se encuentra epidemiológicamente la provincia. Debo felicitarlos".

Reuniones sociales

El ministro destacó que, cuando se tiene circulación comunitaria aumentan los casos. En ese sentido ejemplificó con lo ocurrido en la provincia en los últimos días en que se registró un aumento de casos que posicionó a Entre Ríos con 91 positivos. “Son episódicos. Es gente que, por alguna razón, transporta el virus desde lugares de circulación, y lo transmite, sobre todo si no observan las reglas de juego, que son evitar las reuniones sociales que han sido la causa de la expansión en Colón o Ibicuy. A mí no me parece una situación de alerta o de mucha preocupación, pero exige dedicación".

En tanto habló del aislamiento obligatorio: “Yo los entiendo. La gente está cansada. Yo también estoy cansado de tanto tiempo de no ver a mis hijas y a mi nieto, pero entendamos que no podemos tirar por la borda todo lo que vinimos haciendo bien”.