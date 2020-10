Gioja dijo que "los ciber gorilas no descansan", sobre el ataque al sitio del día de la Lealtad

A pesar de que la movilización virtual no se pudo realizar porque la plataforma quedó fuera de servicio, el presidente del PJ dijo que "esto no va a opacar la fiesta, vamos a celebrar igual, aunque a los ciber gorilas no les guste ver a los peronistas festejar".

Más temprano, en declaraciones a FM Espacios de Formosa, el exgobernador de San Juan sostuvo que hay "una oposición que está jugando al golpismo", por lo que consideró que "la unidad es fundamental y tenemos que tener mucha solidaridad entre nosotros, y me parece que con todas las condiciones, trayectorias y doctrina vamos a salir adelante".

"Estamos recibiendo fuertes ataques a la plataforma. Mientras tanto podés seguir el acto por nuestras redes sociales #75octubresdeLealtad", informaron los organizadores desde la cuenta oficial que el sitio posee en Twitter.