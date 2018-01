Gioja pidió un freno al "avance autoritario y neoliberal" del Gobierno nacional

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, dijo hoy que el peronismo debe "ponerle un freno a este avance autoritario y neoliberal", en referencia a la gestión del Gobierno nacional y rechazó una eventual reelección de Cambiermos en 2019: "Minga cuatro años más".



En declaraciones a FM La Patriada, Gioja pidió ser "optimistas" sobre el la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder en 2019, y negó que Cambiemos pueda quedarse cuatro años más en el Gobierno. "Minga cuatro años más, no vamos a entregar ninguna bandera ni nos vamos a bajar de nada", sostuvo.



En esa línea el ex gobernador de San Juan llamó al justicialismo a "abrir las puertas de par en par" para poder conformar -de cara a las elecciones de 2019- "un gran frente nacional, democrático, un gran frente popular progresista, donde el justicialismo tiene un rol más que importante" según sus palabras.



Para Gioja se trata de la única forma en que "el pueblo organizado y sus representantes" puedan "ponerle un freno a este avance autoritario y neoliberal que se quiere quedar con el esfuerzo de todos los argentinos"



Para eso, consideró que "hay una palabra mágica que es la unidad" y reclamó ponerse "el overol y salir a militar la unidad" dentro del peronismo.



En ese sentido elogió la campaña que viene realizando el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menández, y consideró que "el llamado a juntar millón y media de firmas para instalar nuevamente en el Parlamento en el tema de la reforma previsional", es un gran ejemplo del camino que se debe seguir.



Consultado sobre si veía posible una reunión entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que sí.



"Veo posible todo tipo de reuniones que sirvan a la unidad y lo digo porque he hablado con todos estos actores", contó.



"Lo que no puede pasar más es este gobierno arbitrario, donde los que gobiernan lo hacen solo para un sector y trabajan para ese sector", opinó.



En ese marco dijo que "la unidad no es uniformidad". Y agregó: "La diversidad tiene que permitirnos tener una avenida bien ancha y muchos carriles, y cada uno toma el carril que quiera".