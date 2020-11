Gómez Alcorta sobre el proyecto de legalización del aborto: "Cristina es clave para que se convierta en ley"

“Cristina es una pieza fundamental, por el rol que ocupa en la escena política y segundo porque además de ser la vicepresidenta es la presidenta del Senado, y sabemos que el Senado es el ámbito donde los votos están más ajustados”, dijo Gómez Alcorta en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.

“El rol de Cristina es clave y yo se lo dije a ella. El lugar de ella en asegurar que este proyecto sea ley es clave. Yo tuve una reunión con ella previo al envío de los dos proyectos (el de legalización del aborto y el “Plan de los 100 días)”, explicó la funcionaria.

Al relatar su charla con Cristina Kirchner sobre el tema, Gómez Alcorta explicó: “Ella me dijo que teníamos que trabajar en la información, que todavía en el imaginario social queda la idea de que las interrupciones se producen por medio de una intervención y hoy el 98 por ciento de los abortos se producen por medios medicamentosos”.

Gómez Alcorta indicó que “hoy por año se producen 40.000 internaciones hospitalarias por abortos inseguros, y cuando vos legalizas desestresas el sistema, asegurás que no sean necesarias esas intervenciones hospitalarias”.

La funcionaria indicó que el proyecto entrará en el temario de sesiones extraordinarias que convocará el Poder Ejecutivo y entendió que el debate “se puede extender más allá de diciembre”.

La grieta de siempre

En tanto, sobre el escrache a Suárez Lastra, la ministra indicó: “El sábado hubo un escrache en la casa del diputado Suárez Lastra por parte de grupos de estas características”, se mostró “preocupada por los niveles de violencia” y dijo que se busca “presionar a los diputados”.

“Se entiende que es un tema que puede tocar fibras íntimas, convicciones muy diversas, pero tenemos que ser capaces de sostener debates; convocamos a todo el mundo a pensar un debate democrático”, manifestó.

En otro orden, ante una consulta, cuestionó la tapa de la edición del domingo último del diario Página/12, en la cual se hacía alusión al colegio al cual había asistido la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, vinculando a esta con el nazismo.

“En lo personal la tapa no me gustó. Se podía perfectamente hacer una nota explicando sobre los dichos de la ministra, que son graves, e incluso se puede hacer una nota sobre ese colegio, donde se festejaba el cumpleaños de Hitler”, opinó. Sin embargo “unir esas dos cuestiones en una tapa de un diario no le hace honor al buen periodismo que, en general, yo siento que Página/12 representa”, concluyó.