Grave mensaje de un padre a su hija pro aborto: "No fuiste planeada"

Hace una semana, la legalización del aborto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, el debate sigue generando diferentes posiciones y divide a quienes están a favor y en contra.





Del lado celeste, está Marcelo Savazzini, quien utilizó Facebook para escrachar a su propia hija, acusándola de "egoísta" por estar a favor de la interrupción voluntario del embarazo.





La carta que le dedicó a su hija Agustina, comienza: "Hace 15 años o un poco más me enteré que habías sido engendrada. No fuiste planeada. No te buscamos. No fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme. Al principio me dio miedo, y después otras cosas que prefiero no decir".





En el final del mensaje, con tantos tonos de agresividad como de contradicciones, confrontó a la adolescente: "Solo espero que algún día puedas ver más allá de tu ombligo, que sepas que el tema requiere seriedad porque se trata de vidas, y que respetes y no ridiculices a la gente que piensa diferente a vos, especialmente a tu familia y misma sangre. El apellido es lo de menos. Te amo", explica el hombre que decidió borrar su publicación de Facebook.





A continuación la carta:

Savazzini.jpg