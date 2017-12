La CGT anunció un paro general por 24 horas a partir de las 12 del lunes

El Consejo Directivo de la CGT anunció que el lunes, a partir de las 12 convocará un paro general de actividades por 24 horas, en rechazo a la propuesta de bono lanzada por el Gobierno para compensar los desfases que se generen con la aplicación de la nueva fórmula contenida en el proyecto de reforma previsional.





Según confirmaron a Télam fuentes de la CGT, la medida de fuerza obedece también al malestar que le causó a los dirigentes que trabajadores encolumnados en gremios que pertenecen a esa central hayan sido reprimidos el jueves pasado cuando concurrieron a protestar a la Plaza de los Dos Congresos.





La conducción de la entidad sindical se reunirá en la sede de la calle Azopardo a partir de la 9 para analizar cómo se perfila la situación en cuanto al tratamiento de la ley en el Congreso.





El lunes está previsto que la Cámara de Diputados trate en una sesión especial el proyecto de reforma previsional que cuenta con media sanción del Senado y que no pudo debatirse el jueves pasado.





Ayer, en una reunión que se celebró en el Congreso entre legisladores, funcionarios y gobernadores, se acordó que tras la aprobación de este proyecto, el presidente Mauricio Macri firmará un decreto para otorgar un bono de $750 para los jubilados y pensionados que ganen menos de 10.000 pesos mensuales.

Este beneficio alcanzará al 70 por ciento de los jubilados y al 100 por ciento de quienes perciban la AUH, lo que representa unas cuatro millones de personas.





El bono se establecerá por medio de un decreto, porque si Diputados lo introduce como una modificación en el texto original, la iniciativa debería volver a la Cámara alta, lo que demorará la puesta en marcha de la ley.





En tanto que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, aseguró esta mañana que si la reforma previsional "sale como quiere el Gobierno", la central obrera iba a llamar "a un paro general".





"Si la ley sale como quiere el Gobierno, va a haber un paro general a partir del mismo día lunes. Acá el presidente (Mauricio) Macri debe tener más equilibrio y no dejarse llevar por quienes hablan solamente de economía técnica. No estamos bien. Esta es la realidad. Nosotros como CGT hemos acompañado, tratando de no poner piedras en el camino, pero creo que la situación no da para más", señaló Acuña.





En declaraciones a Radio 10, el dirigente sindical observó que "más allá del paliativo del bono compensatorio" que el Gobierno dará por decreto para jubilados y pensionados si la reforma se aprueba, lo que queda "al descubierto" es que el proyecto es "perjudicial" para la clase pasiva.