La crisis en Bolivia enturbia el proceso de transición argentina

La transición política argentina, que venía caminando por un sendero institucional formal y cordial, se fue enturbiando en los últimos días por la crisis en Bolivia. Mientras el gobierno de Mauricio Macri se niega a hablar de golpe de Estado, el presidente electo, Alberto Fernández, consideró que lo que pasa en el país vecino es un quiebre del sistema democrático, similar a los acontecidos en la región en la década del 70. Es más, el dirigente peronista fustigó la postura de Donald Trump en torno a este conflicto. "Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América latina", enfatizó.

Macri, que había dejado las expresiones públicas de lo que ocurre en Bolivia en manos de su canciller Jorge Faurie, ayer se refirió brevemente al tema durante un acto en la Casa Rosada. Dijo que "las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano", y expresó su repudio hacia "la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia".

El jefe del Estado comenzó su discurso cuando aclaró que pensaba primero decir unas palabras sobre la situación que se vive en Bolivia, donde el presidente Evo Morales renunció el domingo último en medio de denuncias de fraude electoral, y tras una "sugerencia" de las Fuerzas Armadas.

Macri recordó entonces que con Bolivia "nos une una historia común y valores compartidos". Y agregó: "Repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia".

"Las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano", siguió el presidente. Y añadió que "la celebración de elecciones libres y justas son lo mejor para la democracia".

Más temprano, Faurie insistió con su tesitura sobre la que ocurrió en Bolivia. Afirmó que allí hay "una grave crisis institucional", pero no un golpe de Estado, y consideró que las Fuerzas Armadas de ese país tuvieron "una interacción" con el presidente Evo Morales en la que le "sugirieron" que renuncie, pero no una intromisión.

"Lo que hay en Bolivia es una grave crisis institucional", aseguró Faurie, y recordó que el ex presidente boliviano "tenía un gran cuestionamiento social".

Faurie sostuvo que ese cuestionamiento social es lo que "motivó las protestas y llevó a las fuerzas policiales a acuartelarse para no reprimir, y a las Fuerzas Armadas a declararse prescindentes", manifestando que "la situación tenía que resolverla la clase política".

Al ser consultado respecto a si no consideraba que la situación en Bolivia era la de un golpe de Estado, el canciller sostuvo que eso supondría "que alguien es sustituido arbitrariamente, violando la Constitución y usurpando el poder", algo que consideró no ocurrió en Bolivia.

Alberto Fernández difiere con esta visión. Luego de tildar a Faurie como "un hecho desgraciado para la diplomacia argentina", ayer volvió a cargar contra el canciller y la posición del gobierno argentino. "Faurie dijo: «dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas», pero no advierten lo mismo con Venezuela. Yo no sé qué necesita Faurie para reconocer un golpe de Estado", indicó Fernández.

El presidente electo celebró que se haya "rescatado con vida" a Evo Morales y cuestionó en duros términos la postura de los Estados Unidos en relación al conflicto, al señalar que el país gobernado por Donald Trump "volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina".

Fernández reveló además que presentó una queja ante el gobierno de los Estados Unidos, a través de una conversación telefónica que mantuvo el lunes con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano.

"Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución boliviana", dijo Trump el lunes.

"No comparto el comunicado de EE UU. No hay ningún ejército victorioso", se quejó ayer el mandatario electo argentino, y añadió: "Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América latina".

"Quiero tener la mejor relación con Estados Unidos, y eso supone poder decirnos las cosas francamente. Lo que ha pasado no está bien. Ha sido lisa y llanamente un golpe de Estado. No se pude disfrazar de otra cosa", manifestó.

discordia. El golpe de Estado en Bolivia abrió una polémica entre el gobierno y el presidente electo.

Para Malcorra hubo golpe de Estado

La ex canciller Susana Malcorra afirmó ayer que "no es debatible" que en Bolivia se produjo un golpe de Estado y consideró que es "peligrosa" la lectura ideológica del gobierno argentino sobre la situación en ese país. "Acá hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible, es un golpe de Estado liso y llano. La región supo decirle «Nunca Más» a los golpes, me parece peligroso que ahora se pongan consideraciones en torno al golpe en Bolivia", dijo Malcorra.