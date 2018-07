La Fundación Huésped repudió los polémicos dichos de Albino

La Fundación Huésped, organización sin fines de lucro dedicada a la lucha contra el Sida, emitió un comunicado para repudiar las polémicas declaraciones del titular de la Fundación Conín, quien, en pleno debate por la despenalización del aborto , aseguró que "el profiláctico no protege el contagio del VIH" porque "atraviesa la porcelana" al ser "500 veces más pequeño que un espermatozoide".





La ONG aseguró además que la exposición de Albino "falta a la verdad, carecen de base científica y sus comentarios generan discriminación hacia diferentes poblaciones".





"Reafirmamos que el preservativo es la mejor forma de prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Está probado científicamente que el tamaño del virus no traspasa el látex, y diferentes estudios señalan la eficiencia del uso correcto y consistente del condón. Cientos de miles de parejas sero-discordantes (cuando uno de los integrantes de la pareja vive con VIH y el otro no) en todo el mundo corroboran la eficacia del uso del preservativo", apuntó la Fundación Huésped, cuyo comunicado data de 2015, pero que hoy volvieron a replicarlo a partir de los polémicos dichos de Abel Albino en el Sanado de la Nación.





También consideraron suspicaces las declaraciones de Albino en torno a las violaciones a niñas de 8 años y su supuesta relación con usar las uñas pintadas que se produjeron hoy, en el Día Internacional contra la Violencia de Género. "Si en el año del #NiUnaMenos pensábamos que nada podía superar la visión arcaica acerca de una supuesta responsabilidad de las mujeres por usar faldas cortas y, así, de alguna manera incitar a la violencia de género, el doctor Albino con las niñas y las uñas pintadas logró empeorar el estereotipo", cuestionaron.





Por último, ratificaron que el país "cuenta con una serie de normas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de sus habitantes", y que "el riesgo de opiniones como las del doctor Albino es que, a partir de su profesión y estatus social como médico, pueden ser tomadas como verdaderas por algunos de quienes las escuchan. Y con una sola persona que modifique su ejercicio de su salud sexual a partir de estas mentiras no basadas en evidencia científica, el daño ya estará hecho".