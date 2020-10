La semana que viene el Ejecutivo enviaría el proyecto de legalización del aborto

La semana pasada, el presidente había ratificado que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para su tratamiento legislativo. "Voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Sólo que esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice", había dicho Fernández.

Sin embargo, desde la Casa Rosada no quisieron confirmar cuándo se enviará el proyecto. "Si lo mandamos es para que sea ley", dijo un alto funcionario de la Casa Rosada a La Nación, en medio de un contexto político y económico complicado por la pandemia de coronavirus.