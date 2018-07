Lollapalooza Argentina anuncia las fechas de la edición 2019

Con el recuerdo todavía fresco del último Lollapalooza Argentina, se anunciaron las fechas de la edición 2019 del festival: 29, 30 y 31 de marzo, y como en las otras 5 ediciones, Lollapalooza se realizará en el Hipódromo de San Isidro.

Aunque todavía no hay ningún artista confirmado del Line Up, desde el miércoles 4 de julio estarán disponibles los abonos Early Bird en AllAccess.com.ar y en puntos de venta, según dio a conocer la revista Rolling Stones.

En la edición 2018, los headliners fueron Red Hot Chili Peppers, The Killers y Pearl Jam, banda que no pudo actuar al cancelarse la última jornada por un temporal. Otras figuras que participaron de la versión argentina del festival creado por Perry Farrell fueron Metallica, Eminem, The Strokes, The Weeknd, Arcade Fire, Florence And The Machine y Jack White, entre otros.