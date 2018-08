Los discursos más polémicos: Vivaldi, la Virgen María y una senadora que ni leyó el proyecto

En otra jornada maratónica de debate, fueron muchos los senadores que dejaron frases polémicas o disparatadas. En este resumen, algunos de los discursos que se viralizaron en las redes sociales:





"Hay que ver en algunos casos porque la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer. Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar donde no hay violencia pero no se puede hablar de consentimiento. No es la violación clásica."





Rodolfo Urtubey (PJ Salta)





"Sería muy irresponsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. No estaría dispuesta a ser tan 'ligera' desde el punto de vista de la responsabilidad que me compete".





Carmen López Valverde (PJ San Juan)





"Imagínense ustedes que la madre de Vivaldi le haya negado el derecho a la existencia. O la madre de Mozart que le haya negado el derecho a la existencia. O de Da Vinci. O de Miguel Ángel. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia".





José Mayans (PJ Formosa)





"Se va a incrementar la mortalidad materna si se aprueba esta ley. Va a generar fomento de esta práctica"





María Belén Tapia (UCR Santa Cruz)





"Las familias de mi provincia muchas veces terminan adoptando una mascota en lugar de adoptar un niño"





Silvia Giaccoppo (Cambiemos Jujuy)