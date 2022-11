Luis Juez se volvió a desbocar e insultó a los argentinos: "Qué pueblo de mierda"

El senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez protagonizó una grave agresión contra la sociedad argentina a la que calificó como "pueblo de mierda". Sin tapujos, dijo que la sociedad es capaz de hacer disturbios y preparar un "quilombo" si la selección argentina no queda en el mundial pero no le exige nada a la dirigencia política y se molestó porque no hubo reclamos para que él entre al Consejo de la Magistratura.