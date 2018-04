Macri sobre los aumentos de tarifas: "No soy mago ni estafador"

El presidente Mauricio Macri encabezó en Tucumán el acto simbólico previo a la partida del primer camión exportador de limones hacia Estados Unidos desde 2001 y, en alusión a las tarifas, aseguró que no es un mago ni un estafador.





El jefe del Estado aprovechó así la ocasión para hacer una obvia alusión al tema de la suba de las tarifas públicas, luego de que al mediodía fracasara una sesión especial en Diputados, promovida por la oposición, para debatir un proyecto para frenar los aumentos.

Embed #Tarifazo Los industriales santafesinos hablan de un "panorama desolador" por la suba de tarifas ► https://t.co/pdJAzIZaO6 pic.twitter.com/hk0NiEY37h — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 18, 2018



"No soy mago, me encantaría pero no me sale, porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad, y nada que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad. Todo lo que vale se construye con el esfuerzo personal, ese esfuerzo que te gratifica, que te levanta la autoestima", enfatizó el Presidente.





Inmediatamente antes, había señalado que "avanza la generación de energía porque sin energía nada de todo esto funciona", y agregó: "Energía que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar".

Embed [#SantaFe] Presentaron un proyecto que propone congelar y retrotraer tarifas a noviembre de 2017. ► https://t.co/hk08rOSSLq pic.twitter.com/Ee3kRchNQK — Uno Santa Fe (@unosantafe) April 11, 2018



Macri afirmó también que "apostamos a la capacidad argentina y a las economías regionales, que son una fortaleza que tenemos y la hemos potenciado", y aseveró que "todo tiene que funcionar mejor porque cada vez habrá más argentinos con trabajo de calidad, que es lo que todos queremos".