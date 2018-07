Macri pidió a las provincias bajar "el nivel de impuestos" para generar empleo privado

"Necesitamos crecer no a partir del clientelismo político, que inventa cargos políticos, que redundan en impuestos que aplastan la creación de empleo privado y generan el empleo en negro", afirmó el jefe de Estado.





Macri formuló estas declaraciones esta mañana a Radio 6 de Bariloche desde Sudáfrica, donde participó de la X Cumbre de los BRICS.





"Esperamos que tanto las provincias que firmaron, como los municipios que no, que vayan bajando el nivel de impuestos que fueron creando porque afecta la generación de empleo", afirmó el jefe de Estado.





Desde ese contexto, destacó la importancia de "generar empleo privado de calidad", tras sostener que esa "es la forma de crecer" y lamentó que entre 2011 y 2015 "no se generó empleo privado" provocando la caída de las exportaciones en "55 mil millones de dólares".





Sin embargo, aseguró que "ahora empezamos a crecer en exportaciones en creación de empleo privado", anticipando allí que el lunes irá a Córdoba donde se hará el lanzamiento de un nuevo modelo de Nissan.





El mandatario se pronunció de este modo, al ser consultado sobre la aplicación de la "Eco tasa" a los turistas en Bariloche, sobre lo cual dijo "no" estar "de acuerdo con tasas que no reflejen los servicios que debe prestar el municipio".





Por otra parte, reiteró que "este año nos comprometimos entre todos encontrar la forma de bajar 300 mil millones de pesos" en gastos.





En ese contexto, ratificó el compromiso del Gobierno con Invap, buscando mercados externos, y en ese contexto afirmó: "Valoramos mucho el trabajo que hacen pero vamos a comprar en la medida que tengamos presupuesto".





Agregó: "Lamentablemente no podemos prometer cosas que no se podrán cumplir, a nadie le gusta que le mientan, firmar el contrato en cantidades y que no esté el dinero no es bueno", subrayó el Presidente.

