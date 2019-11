Marco Lavagna confirmó que asumirá la conducción del Indec a partir del 10 de diciembre y estimó que la inflación para 2020 podría llegar al 40 por ciento. "El arrastre que deja Mauricio Macri es muy grande", manifestó.

El diputado nacional, que reemplazará a Jorge Todesca en el instituto estadístico, agradeció la propuesta y reveló el motivo por el que aceptó trabajar en el organismo. "Alberto Fernández me ofreció el cargo y lo que más me gustó es que quería tener en el Indec a una persona que no sea de su espacio político, que sea técnico para darle independencia", afirmó en diálogo con radio La Red.

Por otra parte, el dirigente pronosticó una alta suba de precios generalizada para el próximo año y culpó a Mauricio Macri por esa situación. "El arrastre que deja es muy grande", dijo y agregó: "Una inflación de entre 35 y 40 por ciento puede ser que se dé. Depende del tipo de cambio, la reestructuración de deuda. Esperemos que sea menor".

Para el economista el país necesitará un período de tres años para disminuir la inflación. "Lo importante es tener una tendencia a la baja", dijo.

A su vez, el integrante de la Cámara Alta prácticamente descartó que su padre y exministro de Economía, Roberto Lavagna, integre el gobierno de Alberto Fernández. "No lo veo en el Gabinete. Sí está dispuesto a colaborar en el espacio de Juan Manuel Urtubey", aclaró.

El martes, Lavagna le agradeció a Fernández la oportunidad de trabajar en el organismo y saludó cordialmente a Todesca, con el que realizarán una transición ordenada. "Deja un Indec que nadie tiene dudas que la inflación es la que dice el organismo, es un merito que debe reconocerse, no es sólo Todesca, sino todos los trabajadores. Lograron cambiar el desprestigio que tenía el Indec", manifestó.

Al ser consultado sobre la adulteración de las cifras del Indec durante la gestión de Cristina Kirchner, vicepresidenta electa, Lavagna explicó: "Son etapas y errores que no se deben volver para atrás, y el hecho que busquen a alguien fuera de su espacio político, con conocimiento técnico, me parece que es una reafirmación de que no quieren cometer errores y dar cada vez más previsibilidad a un instituto que debe ser técnico, profesional e independiente".