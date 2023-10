Mauricio Macri: "La gente optó para conducir el cambio a Milei"

El ex Presidente acusó a los sectores que pregonan la neutralidad de favorecer al postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este viernes que en las elecciones del domingo pasado "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei" , candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), y consideró que "es el único camino que tiene la Argentina hoy" , al expresar su apoyo al dirigente libertario, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

En ese marco, Macri aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) "sigue estando ahí" y "es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república".

El ex mandatario avaló de esta manera el apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella gano una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.

macri.jpg Macri y Bullrich anunciaron que apoyarán a Milei. Y más que adhesiones hicieron detonar a buena parte de la oposición.

Asimismo, disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti. “Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

"Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con (Sergio) Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO", reveló.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Jefe de Estado señaló: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

No obstante, enfatizó: "No se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo",