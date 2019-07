Moyano calificó de "mitómano" a Macri y elogió a Cristina

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó su apoyo a la candidatura presidencial de Alberto Fernández, calificó de "mitómano" al presidente Mauricio Macri y aseguró que las diferencias con Cristina Fernández "quedaron atrás", inclusive destacó que en su gobierno "no veía gente durmiendo en la calle", como sucede ahora.

En declaraciones a A24, Moyano contó que mantiene un vínculo fluido con el postulante del Frente de Todos. "Yo hablo por teléfono de vez en cuando (con Alberto Fernández). Estamos conversando con todos los sectores para sumar voluntades", señaló, y dejó en claro su apoyo para las próximas elecciones nacionales.

Por otra parte, disparó munición gruesa contra Macri, con quien mantuvo buena relación en los comienzos de su gobierno y ahora están distanciados. "Parece mitómano este señor porque miente, miente y él mismo se cree sus mentiras. Dijo que no iba a haber inflación, que no iba a pedir al FMI, pobreza cero. Todo al revés hizo", aseguró.

"Se hicieron las cosas mucho mejor en el gobierno anterior, aunque yo fui un crítico, que en este. No había deuda, había trabajo", señaló Moyano, quien también apuntó contra el compañero de fórmula de Macri, Miguel Ángel Pichetto. "Que no diga que es peronista porque no tiene nada que ver con el peronismo", enfatizó.

También expresó su preocupación por la situación social y económica de la Argentina y marcó las diferencias que ve entre la administración actual y la anterior. "Cristina no dejó la gente durmiendo en la calle. Criaturas. No se veía, yo no lo veía", señaló el gremialista, y concluyó: "He conversado varias veces con Cristina. Nos hicimos algunos chistes".