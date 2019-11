Moyano le pegó a la CGT por no pedir el bono de fin de año

El secretario general de la Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, consideró un "error" que dirigentes de la CGT "hayan expresado que no se necesita un bono" de fin de año, al manifestar que su gremio ya obtuvo un acuerdo por 20 mil pesos con el "80 por ciento de las empresas que están adheridas a las cámaras del sector".

“Lo que han expresado sobre el bono es un error: si creen que sus salarios son suficientemente altos como para no pedirlo, que se callen la boca y no lo hagan, pero que no creen el clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento", dijo Moyano.

"Habría que preguntarle a cada trabajador de los sindicatos de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen los dirigentes, yo creo que no"

El sindicalista agregó -en declaraciones a FM Futurock- que "habría que preguntarle a cada trabajador de los sindicatos de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen los dirigentes, yo creo que no, porque se ha perdido mucho el poder adquisitivo".

En tanto, cuando le preguntaron si esta decisión lo 'aleja' de la unidad sindical sellada con la central de la calle Azopardo 802, Moyano respondió: "No sé si me aleja, lo verán ellos".

Recordó además que "lo que hemos decidido entre todos es apoyar al gobierno que ha salido electo, pero de ahí a resignar los derechos de los trabajadores hay un largo trecho. Nosotros no lo hemos hecho con ningún gobierno, ni con los militares", disparó.

Por otra parte, confió que los 20 mil pesos solicitados por su sindicato ya fueron acordados con "el 80 por ciento de las empresas que están adheridas a las cámaras, se han juntado para pagarlo".

Consultado sobre el nuevo gabinete que asumirá con el presidente electo, Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre, Moyano abogó por que en el sector de Transporte "pongan a alguien que sepa la importancia que tiene la actividad, y no como ahora, que pusieron a una persona que no sabe nada", en referencia al ministro Guillermo Dietrich.

También se refirió particularmente al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca: "Era un tipo que no servía para nada".

"Solo sirvió para intentar meternos una multa y para intervenir gremios y llenarlos de empleados con gente de ellos", finalizó.