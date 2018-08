[NO PUBLICAR] La hija del senador Perotti, a favor de la legalización del aborto

paula perotti con el senador en instagram



"Los mismos que ayer decían que las mujeres tenían que dejar de tener hijos porque lo hacían solo por la plata de la asignación, son los que hoy vienen a reclamar que importan las dos vidas", expresó en la víspera en que se daba el debate Paula Perotti, que además se mostraba en su foto de perfil con un pañuelo verde. Luego de la aprobación del proyecto de ley en Diputados , la joven compartió tanto en Twitter como en Facebook varias opiniones de expertos en el tema, como la exposición de Alberto Kornblihtt, del filósofo Darío Sztajnszrajber y de la periodista Mariana Carbajal.





paula perotti postura



Fue cerca del 27 de julio, cuando comenzó el debate fuerte en la Cámara de Senadores, Paula optó por cambiar su foto de perfil con el pañuelo y cambiar la configuración a una privada, sin embargo su postura quedó registrada. Si bien UNO no pudo contactar a la joven, la identidad de la joven fue confirmada a este medio por fuentes cercanas a distintas organizaciones de mujeres de Rafaela y por contactos que Paula tiene en sus redes sociales.





paula perotti 1 cuenta antes



El senador Omar Perotti presentó un proyecto en el Senado que introduce modificaciones a la media sanción de Diputados sobre el aborto legal, para que se convierta en una de las últimas posibilidades para evitar el rechazo de la Cámara alta. La iniciativa de Perotti deberá ser analizada en la Cámara alta el próximo miércoles 8 de agosto.



paula perotti en facebook

"Yo no estoy indeciso, aún no hice conocer mi decisión, eso es distinto", aseguró Perotti mientras mantiene en vilo a ambas posturas frente al tema en medio de un clima de alta tensión. Hay tres legisladores que aún no dieron su opinión: Perotti, el salteño Romero y el tucumano José Alperovich, cuya hija también se manifestó públicamente a favor y se identificó como feminista. El proyecto incluye la despenalización de la mujer que desea interrumpir voluntariamente su embarazo y también muestra la inquietud por darle un marco legal a lo que se llama el "Protocolo de Rosario".









Sectores feministas, impulsaron el hashtag #PerottiVotáAFavor por su voto. “Le exigimos al senador @omarperotti q esté a la altura de las mujeres de su provincia, en Santa Fe no aceptamos retrocesos. #PerottiVotáAFavor”, le reclamaron desde una cuenta de la campaña proaborto en Rosario. “Senador @omarperotti no es necesario que presente otro proyecto, ya hay uno que obtuvo media sanción y otro consensuado por legisladorxs. Le pedimos que acompañe esas iniciativas. Las mujeres no nos vamos a olvidar de su voto #AbortoLegalYa #PerottiVotáAFavor”, le expresó por su parte @IlleManucci.













En la era de la revolución tecnológica, nadie resiste un archivo. A días que se vote el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado Nacional,tuvo acceso a capturas de pantalla de la actividad en las redes sociales de Paula, la hija de Omar Perotti , quien manifestó un mes atrás en reiteradas oportunidades su posición frente al debate por la legalización del aborto