A cinco días de la brutal golpiza que le causó la muerte a un joven en Villa Gesell, trascendió un audio en el que uno de los acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa habla de la fatal madrugada. “Nos jugó una mala pasada la vida”, fue una de las conclusiones a las que llegó Lucas Pertossi.

“Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo… Yo soy, pero no lo digo todavía porque no está públicamente, pero cuando lo sea me va a importar mucho, pero voy a levantar la cabeza en alto, no voy a estar agachando la cabeza”, comenzó relatando Pertossi.

“Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida“, agregó el rugbier.

Este audio compromete la situación del grupo de jóvenes oriundos de Zárate, quienes golpearon hasta la muerte a Fernando Báez Sosa, con quien habían tenido un roce y un cruce de palabras en la disco Le Brique, de Villa Gesell.

"Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y me hago cargo... Pero lástima... No sé cómo van a hacer con el trabajo", se escucha decir al detenido.

"Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo, soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar", agrega en el audio.

Dos de los testigos que participaron hoy de las ruedas de reconocimiento de los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa señalaron a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los dos rugbiers imputados como "coautores" del homicidio, como quienes le pegaron cuando estaba en el suelo e inconsciente, informó Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia de la víctima.

En tanto, uno de los testigos que participó hoy de las ruedas de reconocimiento de los acusados identificó a Enzo Comelli, uno de los rugbiers detenidos como "partícipes", como la persona que le aplicó el "primer golpe" a la víctima, informó Burlando.