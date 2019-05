Se presentará por octava vez consecutiva, del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito el martes. Habrá pañuelazos verdes apoyando el proyecto en "más de 100 ciudades del país" y también en Madrid, Berlín, Estocolmo, Toulouse y San Francisco, según informaron los organizadores

El "pañuelazo federal y mundial" está previsto para 17.30 en más de un centenar de ciudades del país, entre las que se cuentan San Luis, Córdoba, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán, La Rioja, Concordia, Tandil y Lago Puelo.

El año pasado el proyecto fue aprobado el 14 de junio del año pasado por la Cámara de Diputados pero lo rechazó el Senado en la sesión celebrada el 8 de agosto.

Por eso ahora se presentará con algunas modificaciones, entre ellas establece que toda mujer u "otras identidades con capacidad de gestar" tienen derecho a "decidir voluntariamente" y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional. El proyecto del año pasado era hasta las semana 12.

Además, se suma que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

La organización destaca que este nuevo texto toma nota de "lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado" y cuenta con una "transversalidad de apoyos".

La presentación del proyecto se realizará en el Anexo C del Congreso de la Nación con una conferencia de prensa que se verá por pantalla gigante en las calles del Congreso y será transmitida por streaming a todo el mundo.

"El reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar", aseguró en un comunicado la Campaña, un conglomerado conformado por más de 500 organizaciones de todo el país.

