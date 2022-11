Presentaron guía para comunicar abusos en las infancias

Abuso infantil miños niñas infancias 1.jpg

“Esta guía nace por una preocupación a nivel mundial y existen dos formas de comunicarlo: sin interpelar o quitándole el velo a una realidad preocupante”, indicó Paula Wachter, directora ejecutiva de la fundación. En Argentina, más de dos millones de menores se encuentran en situación de riesgo de abuso sexual: una de cada cinco niñas es abusada antes de sus 18 años y en niños la estadística es de uno cada 13. Se calcula que, de cada 1.000 casos, sólo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena después de un promedio de siete años de proceso judicial.

Una problemática necesaria de abordaje

La guía consiste en tres capítulos, desarrollados desde una perspectiva de las infancias, con información detallada de las legislaciones vigentes y explica la necesidad de brindar mayor visibilidad a las violencias contra chicos y chicas, cómo evitar la revictimización y el vocabulario apropiado para comunicar de forma responsable en los medios de comunicación.

El panel estuvo compuesto por Wachter; Juan José Ross, secretario de Medios de la Nación; Facundo Hernández, defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación; y Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil y especialista en abuso sexual. Además, moderaron el encuentro las periodistas Evangelina Bucari y María Ayuso, quienes colaboraron en la elaboración de la guía.

Hernández explicó que, en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación “recibimos denuncias del mal tratamiento de esta problemática en los medios: se comunica desde lo morboso y lo policial. Por este motivo la guía es importante, pues propone ponerse en el lugar de los menores”.

Asimismo, la titular de Red por la Infancia hizo énfasis en la importancia de la información como clave para detectar de forma temprana un caso de abuso: “Podemos ser la persona que salve a esos niños, a partir de conocer las herramientas. Sin ser especialistas, podemos cambiar la realidad”, expresó.

Por su parte, Ongini brindó luz a uno de los mitos más grandes que se continúan difundiendo en varios medios de comunicación: suponer que los niños “inventan” o son manipulados por los mayores. “Los niños no pueden fantasear con un abuso sexual. Hay una mirada centrada en el adulto, donde no se retoma al niño como sujeto de derecho. Es imposible implantar un recuerdo traumático a un niño, donde el adulto manipula y malea para perjudicar a otro adulto”, explicó la profesional.

Actualmente, sólo el 4% de las denuncias que se radican son falsas y el defensor Adjunto detalló que “muchos de los casos de la Defensoría se dan por dos adultos, donde un niño o niña es puesto en el medio y se abre un gradiente de denuncias falsas”. En esta línea hizo énfasis en la importancia de escuchar a los niños de forma abierta y sin juzgar. “Son delitos que surgen en la intimidad y esto brinda dificultad a la hora de investigarlo. Que no hayan condenado al imputado no quiere decir que haya sucedido”, acotó Wachter. “El abusador renuncia a los vínculos al perpetrar este delito y no miramos a la víctima, quien debe atravesar un proceso de comprender que no hizo nada y no ‘provocó’ al abusador”, aportó la psiquiatra.

El tratamiento de los medios

Respecto al tratamiento en los medios de comunicación, la titular de la fundación reconoció el rol del periodismo y los profesionales de la comunicación a la hora de escribir o informar estos casos a la comunidad: “La comunicación es la voz de todos y puede hacer sentir identificado a alguien. Por eso, es fundamental evitar las piezas que generan revictimización, implantan dudas o cuestionan el testimonio de los menores”. También resaltó la importancia de proteger la identidad de los menores: “Se pixelan sus caras, pero se habla con detalle de lo que sucedió, generando la revictimización”.

Las diez claves para comunicar de forma responsable los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes son:

1- Trabajar este tipo de noticias con perspectiva en niñez, género y derechos humanos.

2- Centrarse en la información socialmente relevante, que trascienda los casos particulares. Mostrar la magnitud de la problemática.

3- Nunca culpabilizar a chicas y chicos por la violencia de la cual son víctimas y no responsables. Colocar la culpa donde tiene que estar: en los abusadores.

4- Evitar la revictimización y no hacer foco en el morbo.

5- No difundir datos sobre la identidad o imágenes de niños, niñas y adolescentes víctimas.

6- Desarmar creencias erróneas: no caer en estereotipos de género ni argumentos falsos como el falso Síndrome de Alienación Parental. (SAP).

7- Usar un lenguaje adecuado y estar al tanto de las nuevas legislaciones.

8- Buscar diversidad de fuentes profesionales idóneos y darles voz a las y los protagonistas (sobrevivientes de abuso y madres/padres).

9- Recordar que las noticias pueden ser buenas y reparadoras.

10- Dar siempre información de servicio sobre mecanismos de denuncia y asistencia.