La ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, adelantó que este martes el presidente Alberto Fernández hará la presentación del nuevo esquema Procrear con la idea de ampliación, mejoramiento y crédito para viviendas nuevas.



"El martes el Presidente hará la presentación del nuevo esquema de Procrear. Vuelve a sus mejores prácticas. Se presentarán las modalidades y líneas históricas de PROCREAR y se entregarán viviendas virtualmente a lo largo del país", remarcó la ministra en declaraciones al programa El Gíglico, que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

"Habrá desarrollos habitacionales que es lo que antes llamábamos desarrollo urbanístico", explicó.

Dentro del relanzamiento del plan Procrear se buscará construir unas 14.000 viviendas entre 2020 y 2021 y se implementará a nivel nacional, en tanto que además de promover la construcción de viviendas, contará con beneficios para la refacción y ampliación.

Además, la ministra aseguró que el Estado se debe evitar que la Argentina vaya hacia un país de "ricos muy ricos y pobres muy pobres" y criticó al ex presidente Mauricio Macri por su viaje a Francia.

"Vamos a un país de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Eso hay que evitar", señaló.

Asimismo, indicó: "Tenemos la oportunidad de un país federal y libre. Dejemos de partir las aguas y buscar culpables".

También remarcó que, en algunos medios internacionales, "se valoró la figura de Alberto Fernández muy cercana a la de Merkel: "Las políticas fueron muy parecidas". Además, criticó el viaje de Macri a Francia y remarcó que hay una "doble vara".

"Hay una doble cara muy dura con algunos Gobiernos y otra vara más débil con otros que se van a cenar a Francia", expuso.

"Macri viajó a Francia y no cumplió la cuarentena. Eso me preocupa más: un ex Presidente que no da su mejor versión de si mismo", subrayó.