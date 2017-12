Quién es el fotógrafo que recibió diez impactos de balas de goma

"Tengo diez impactos de balas de goma. Un policía me vio con la cámara en mano y me disparó a medio metro", denunció el ex fotógrafo de Página 12 al portal Tiempo Argentino.









Y además expresó: "Nunca vi algo igual. La Policía me tiró a medio metro. Tengo diez impactos de bala de goma. Me dispararon a mansalva. Esto es lo que propone este Gobierno: dispararle a los periodistas, a los laburantes. Dispararle al pueblo", según publicó Revista Crítica.





El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció que sufrieron balazos de goma en el pecho Pablo Piovano, fotógrafo de Página/12 durante casi veinte años y Federico Gorostiaga, de la Red Nacional de Medios Alternativos.





Embed Brutal represión para votar una ley contra el pueblo. Balazos en el pecho al fotografo Pablo Piovano y a Federico Gorostiaga de @Red__Accion @RNMA_Arg pic.twitter.com/xCBLykvP3G — Sindicato Prensa BA (@sipreba) 14 de diciembre de 2017



Asimismo Piovano contó qué ocurrió cuando estaba sobre las calles Rivadavia y Montevideo."Estaba quieto con mi cámara y me disparó a mansalva", agregó. Para el fotoreportero la represión "evidencia un tiempo de violencia y represión policial preocupante".





Piovano tiene 36 años y trabaja desde los 18 años como fotógrafo. Se desarrolló en esa profesión en el diario Página/12. Expuso sus fotografías en distintas partes del mundo y del país. También fue becado en 2005 y en el 2014 por la Fundación García Márquez.

Durante 2001 documentó los hechos trágicos de la crisis social y política del país, y en el año 2002 publicó junto a otros fotógrafos, y con textos de Tomas Eloy Martínez, el libro "Episodios Argentinos, Diciembre y después".

En 2015 con el ensayo "El costo humano de los agrotóxicos" ganó el premio de la Fundación Manuel Rivera Ortiz y el primer lugar en la categoría fotografía profesional en el Festival internacional de la imagen (FINI) en México. También quedó en el tercer puesto del POY Latam en la categoría "Carolina Hidalgo Vivar el medio ambiente" y fue finalista en Burn Emerging Photographer Fund Grant y en el Premio Photo-España Ojo de Pez de Valores Humanos 2015.

Este jueves, cuando se daban graves incidentes en la calle frente al Congreso por los reclamos en contra de la Reforma Previsional que impulsa el gobierno nacional, el fotógrafo Pablo Piovano recibió diez balazos de goma en medio de su tarea de cobertura periodística.