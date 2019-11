Este lunes se registró un récord de venta de pañales en el Cyber Monday a través de una misma plataforma digital. Se vendieron más de 200.000 pañales, es decir 348 pañales por minuto. Esto equivale al consumo mensual de 1.350 bebés (recién nacidos).

Según informaron, la categoría “Bebés” detecta un crecimiento del 30% en ítems vendidos de enero a octubre 2019 vs. el mismo período 2018.

Datos sobre búsquedas:

Pico de usuarios navegando en simultáneo a las 13:30 hs más de 340.000 usuarios, vs. 230.000 en el 2018. Es decir, un 48% de aumento. Al momento, se acumulan más de 11.000.000 de sesiones.

Tráfico por dispositivos: el 90% del tráfico se da vía smartphone y el 10% a través de PC y tablets. Vs 2018, el tráfico mobile aumentó un 14%.

Tráfico por edades:25 a 34 años: 34,10%35 a 44 años: 27% 45-54 años: 14,1%55-64 años: 11,2%18 a 24 años: 7,8%+65 años: 6,10%

Tráfico por región: 60%: CABA y GBA y 40%: Interior.

Lo más buscado:

Aire Acondicionado

Zapatillas

Celulares (Xiaomi, en especial)

Notebooks

Datos de ventas durante el Cyber Monday:

Facturación: + 120% vs semana anterior (sin campaña).

Ítems: +45% vs semana anterior (sin campaña).

Tráfico: +80% vs semana anterior (sin campaña).

Cantidad de productos vendidos por minuto:

○ Pañales: 348 por minuto.

○ Calzado: 19 pares por minuto

○ Electrodomésticos de cocina: 17 por minuto.

○ Herramientas: 13 por minuto

○ Artículos para bebés: 10 por minuto

○ Smartphones: 8 por minuto

○ Juguetes: 7 por minuto

○ TVs: 4 por minuto

○ Colchones y sommiers: 4 por minuto

○ Bebidas: 3 por minuto.

○ Aire acondicionado: 2 por minuto

Una de las categorías que más está creciendo en facturación es celulares en un 100% vs 2018, y Belleza y Cuidado Personal en cantidad de ítems con un aumento del 45% vs año anterior. A su vez, Consumo Masivo presenta un crecimiento del 50% en ítems vendidos de enero a octubre 2019 vs. el mismo período 2018.