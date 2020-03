La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió hoy que el presidente Alberto Fernández le pidió "inflexibilidad y severidad" con quienes rompan el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, al tiempo que consideró que "debería haber más" personas a las que se les hayan iniciado causas penales.



"Van a aumentar los controles, a partir del día de hoy vamos a ser más inflexibles, como pide el Presidente", señaló la funcionaria nacional, en la segunda jornada de aislamiento obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo para todo el país. Una de las medidas que adelantó es el secuestro de vehículos.

"El decreto nos faculta a intervenir, estamos con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad de Buenos Aires", expresó la ministra.

En declaraciones a CNN Radio, Frederic sostuvo que "el Presidente está siendo un gran conductor en esta situación de coronavirus", y sobre sus indicaciones para la cartera, subrayó: "Me pidió inflexibilidad y severidad. No vamos a tener detenidos, pero sí vamos a tener causas penales", evaluó la ministra, sobre los casos en que no se cumple la normativa vigente hasta el 31 de marzo próximo.

Frederic también habló con Radio La Red y fue consultada sobre la posibilidad del estado de sitio si la situación empeora. "Está como posibilidad, se analizó y el Gobierno no cree que sea necesario. Va a depender del cumplimiento que hagamos todos de estas medidas". Consideró que es "una medida extrema a la que estamos evitando llegar" y diferenció con Chile, cuya Constitución otorga tres estados diferentes, mientras que la Argentina solamente da la alternativa del estado de sitio. "No se descarta, el presidente está barajando las medidas y apelando a la responsabilidad de los ciudadanos que deben pensarse como parte de un todo".