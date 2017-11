Se filtraron nuevos audios de #LaChetaDelNordelta: "Soy casi de la villa"

Esta vez la mujer que tiene un sentido muy particular de la estética le reclama en un grupo de Whatsapp de madres de la escuela a la que va su hija, que se siente muy furiosa porque divulgaron una lista con sus datos personales.





El primer mensaje comienza con "Estimada Adelina, no te conozco, no te vi nunca, pero te cuento que tu hija y mi hija no están más juntas" y luego agrega, con su estilo característico "soy una persona pública y no me interesa que mi dirección se publique en ningún lado, independientemente que tengo seguridad privada y un montón de cosas".

La cheta de Nordelta odiaría a estos famosos https://t.co/KY802Mw255



Luego sigue con su humor cada vez más alterado para cerrar con un "Me parece que publicar un listado con nombre, apellido, contacto y dirección, que se puede GEOMÉTRICAMENTE multiplicar a un montón de gente, sin preguntar, me parece una falta de respeto GRAVE con las cosas que están pasando en este país. Te pido por favor que TE RETRACTES y que mandes un nuevo listado sin mi dirección... igual LA CAGADA, LA RECONTRACAGADA, YA TE LA MANDASTE. Se ve que están al pedo en la vida, si no tienen nada que hacer pongánse a tomar sol porque los días están divinos".

En el segundo audio, aparentemente dirigido a un grupo de madres de la escuela a la que concurre su hija, se la nota aún más enojada. En este registro afirma que "no me gusta que se metan con la intimidad de mi familia" El motivo del conflicto continúa siendo el listado con los datos personales en el que se incluyó a su hija. En este registro se la puede escuchar diciendo "soy muy maleducada, soy casi de la villa" y arremetiendo contra las demás integrantes del grupo, cuando asevera que "la verdad que no les voy a pedir disculpas, porque es peor poner algo sin preguntar, se ve que no tienen nada que hacer", entre otras brutales agresiones verbales.

La "cheta de Nordelta" es monotributista y tiene causas por mala praxis ► https://t.co/bqJKw24M5k



Te dejamos los audios que, no tenemos muy en claro cuándo fue grabado pero que la tiene de nuevo como protagonista: