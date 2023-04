Tensión en el PRO: Larreta desafió a Macri y anunció un cambio en el sistema electoral porteño

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial anunció que en ese distrito se votará en urnas separadas a primer mandatario y alcalde, pese a las advertencias del ex jefe del Esatdo, quien este lunes tuiteó: "Qué profunda desilusión".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este lunes que las elecciones Paso de la ciudad de Buenos AIres serán el 13 de agosto al igual las nacionales, pero con mesas desdobladas mediante boleta única electrónica, una decisión a la que se oponían Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. "Es una bandera del PRO que inició Mauricio", lanzó en referencia al ex Presidente, quien luego expresó que siente "profunda desilusión" con la medida.

"A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad . Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje , si lo hubiese", expresó Larreta en un mensaje este lunes en sus redes sociales, y argumentó que "esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios", dijo Larreta.

El precandidato presidencial confirmó el desdoblamiento de mesas al agregar: "Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional".

La oposición de Macri, Vidal y Bullrich

De este modo, Larreta confirmó oficialmente un esquema electoral opuesto al que quería Mauricio Macri. "Me consultaron hoy (por el domingo) sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas", expresó el expresidente en Twitter.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1645434099526512641 Juntos logramos transformaciones que parecían imposibles. Ahora llega el momento de volver a elegir sobre el futuro de la Ciudad. pic.twitter.com/4adtCzFRFv — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 10, 2023

Y agregó: "No cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho".

Este mismo lunes, la exgobernadora y precandidata presidencial María Eugenia Vidal salió directamente a contestarle a Larreta luego de su anuncio oficial. "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", dijo en su cuenta de Twitter apenas cuatro minutos después del video de Larreta. Poco después, el propio Macri retuiteó a Vidal: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Lo que ocurre es que los demás referentes del PRO creen que las mesas desdobladas perjudicarán a Jorge Macri o quien sea precandidato del partido a jefe de Gobierno debido a la falta de efecto de arrastre de Patricia Bullrich y del propio Larreta en la boleta presidencia. Y beneficiarán, en cambio, a Martín Lousteau, ya que su boleta porteña no quedaría o bien suelta o bien atada a un precandidato presidencial radical con menos chances de ingresar a las elecciones generales.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1645443879636746241 Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Los argumentos de Larreta

Al contrario, desde el larretismo argumentaron que "no se modifican las reglas del juego" desdoblando las mesas de votación ya que el código electoral de la Ciudad es el que establece las distintas alternativas de votación y es el jefe de Gobierno el que tiene la potestad de elegir cuál utilizar.

En ese sentido, las fuentes cercanas al Larreta recordaron que fue el propio Macri quien en 2015 estableció la boleta única electrónica como sistema de votación en CABA, luego formalizado en 2018 por ley en la Legislatura.

Desde el punto de vista político, el larretismo argumenta que la boleta sabana tradicional hubiera podido hacer que el PRO perdiera su mayoría en la Legislatura, debido a que Javier Milei arrastraría la lista de legisladores y a su candidato a jefe de Gobierno. "Contrario al argumento de que se quiere beneficiar a Lousteau que intentan instalar, lo que se busca es cuidar el voto PRO", explicaron cerca del jefe de Gobierno.