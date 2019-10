Termina el programa Productos Esenciales y no se renovaría

Después de seis meses de vigencia, este martes llega a su fin el programa Productos Esenciales, el programa acordado entre el Gobierno y empresas alimenticias y supermercados para mantener congelado el precio de 64 elementos de la canasta básica. Y a horas de su culminación, desde la industria alertan que aquel entendimiento podría no renovarse.

El principal tema es que los proveedores reclaman un nuevo listado de precios, un pedido para el que el Gobierno aún no tiene respuesta ya que aún no decidió si prorrogarlo o dejar que lo implemente el equipo económico de Alberto Fernández, a partir del 10 de diciembre. De este modo, si no se autorizan las remarcaciones que propone la industria es posible que los Productos Esenciales desaparezcan de las góndolas.

El acuerdo que había sido firmado en abril último se había conocido como un “pacto de caballeros” entre la administración de Mauricio Macri y las empresas alimenticias, una medida de emergencia para aliviar el bolsillo de los consumidores, que ya por entonces sufrían con los primeros coletazos de la devaluación.

Ahora, con el nuevo cepo y la volatilidad del tipo de cambio y la dinámica inflacionaria, las empresas hablan de un aumento promedio de entre el 10% y el 12%, por lo que habrá que esperar las nuevas definiciones del Ministerio de Producción y Trabajo para saber si regresan los productos a la góndola con los precios que exige el sector.