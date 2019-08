Tinelli contra Macri: "¿Quién tiene el derecho de juzgar el voto de la gente?"

Marcelo Tinelli utilizó el comienzo de su programa "ShowMatch" de este lunes para enviar una fuerte crítica hacia el presidente Mauricio Macri: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?'", lanzó, luego del discurso del presidente tras los resultados de las Paso.

"Fue un gran día. La democracia la disfrutamos todos los días y a este país le costó mucho tener una democracia sólida", comenzó el conductor.

"Es emocionante poder ver lo que pasó ayer. Los padres y madres, con los chicos, mostrándole los valores. Cada dos o cuatro años, todos somos iguales. Y todas las opiniones tienen el mismo valor", agregó el vicepresidente de San Lorenzo, en relación a los cuestionamientos que realizó Macri.

Y siguió con sus críticas al recalcar que "en un proceso democrático lo más importante es aceptar con humildad la opinión de la gente. No podés decir ‘váyanse a dormir’. Los ciudadanos ya se pronunciaron y la responsabilidad es de los políticos".

En la conferencia de prensa realizada este lunes en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, el presidente afirmó que "los votos que no nos acompañaron representan bronca acumulada del proceso duro económico que tuvimos que recorrer, por la herencia que recibimos que era muy difícil".

Embed

Al respecto, Tinelli consideró: "La grieta no sirve para nada y seguir criticando al adversario no sirve para nada. Hay que salir adelante". Y disparó: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de otro argentino?. No se dejen llegar por esto que son culpables de algo".

Embed Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatizacion de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar mas nada, como si fuera un regalo que le sacás. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 12, 2019

El conductor había anticipado algo de su discurso por Twitter. En la mañana del lunes, hizo un primer análisis de las elecciones, donde había asegurado que la situación de la Argentina es "muy delicada" y reiteró que "lo más importante es aceptar la elección de la gente".